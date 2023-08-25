«Минфин» увеличивает бонус к депозиту: акция продлится до конца августа

Ко Дню Независимости «Минфин» подготовил специальное депозитное предложение своим читателям: удвоенные бонусы от нас и повышенная доходность от банков-участников.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

После снижения ключевой ставки большинство банков постепенно снижает ставки по депозитам. Для наших читателей некоторые из них делают исключение и предоставляют специальные условия.

К примеру, наши читатели, которые примут участие в акции и откроют депозит в банках Клиринговый Дом и Пиреус на 3 мес, получат доходность в 20% годовых. Специальные условия бонусов будут действовать по депозитам от sportbank и Кредитвест Банка.

А мы удвоим вам наш Бонус к депозиту. Те из вас, кто оформит его по этой ссылке, смогут получить до 2% годовых плюсом к стандартным процентным ставкам от банков.

Акция будет действовать с 25 по 31 августа, поэтому присоединяйтесь и получите выгодные депозитные предложения на рынке.