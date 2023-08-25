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25 августа 2023, 13:31 Читати українською

Heineken продал свой бизнес в россии

Получив все необходимые одобрения, нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о продаже своих активов в россии. Покупателем стал производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции — группа «Арнест». Об этом сообщает российский Forbes.

Получив все необходимые одобрения, нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о продаже своих активов в россии.
Фото: pixabay.com

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Цена покупки 100% акций «Heineken Россия» (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») составила 1 евро. Также сделка обязывает покупателя погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере 100 млн. евро.

В Heineken признали, что сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро. Права обратного выкупа по подписанному соглашению не предусмотрено.

Будущая продукция не будет иметь логотип или название Heineken. Юридический процесс по изменению названия может занять несколько месяцев.

В рамках сделки новому владельцу перейдут все оставшиеся в россии активы Heineken, включая семь пивоваренных заводов. На них в течение полугода будет остановлено производство пива под брендом Amstel (бренд был выведен из россии в 2022 году). При этом покупатель на три года сохранит лицензии для ряда региональных брендов, необходимых для непрерывности бизнеса и одобрения сделки.

В пресс-службе Heineken отметили, что компания не будет оказывать поддержку этим брендам и получать какие-либо доходы, роялти или дивиденды из россии.

Перешедшие новому владельцу работники пивоварней не потеряют рабочих мест

Группа «Арнест» — крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. По данным СПАРК, выручка компании в 2022 году составила 11,17 млрд рублей, чистая прибыль составила 259,38 млн рублей.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2023 года в Heineken заявили, что компания нашла покупателя на свой бизнес в россии, но соглашение еще должны утвердить местные власти.

Источник: Минфин
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