Курс валют на 25 августа: на наличном рынке евро подешевел на 13 копеек

В пятницу, 25 августа, на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 1 копейку. Курс евро снизился на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,95−38,70 грн. Евро покупают за 41,27 грн, а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,60, евро — 41,77−42,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,42−39,81 грн/евро.

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