Курс валют на 24 августа: на наличном рынке доллар вырос еще на 10 копеек, евро — на 9 копеек

В четверг, 24 августа, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и вырос на 10 копеек в продаже. Евро добавил 9 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 2 копейки. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,70 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 42,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,62, евро — 41,80−42,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,70−40,09 грн/евро.

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