Китай готов присоединиться к сбору средств в помощь Украине

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«Китай собственным образом играет конструктивную роль в оказании гуманитарной помощи пострадавшим в Украине», — сказал Ван.

Дипломат напомнил, что Китай выступил с инициативой из шести пунктов по улучшению гуманитарной ситуации в Украине (в начале марта прошлого года — ред.) и направил в Украину несколько партий гуманитарных грузов.

«Мы готовы и дальше прилагать усилия в этом направлении», — заявил Ван.

Напомним

Как писал «Минфин», ООН вместе со своими партнерами запустили инициативу по сбору $268 млн для поддержки украинцев в предстоящую зиму.