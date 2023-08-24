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24 августа 2023, 9:09 Читати українською

Китай готов присоединиться к сбору средств в помощь Украине

Китай готов приобщиться к совместной инициативе Организации Объединенных Наций с партнерами по сбору средств в поддержку Украины этой зимой. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает Укринформ.

Китай готов приобщиться к совместной инициативе Организации Объединенных Наций с партнерами по сбору средств в поддержку Украины этой зимой.
Фото: depositphotos

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«Китай собственным образом играет конструктивную роль в оказании гуманитарной помощи пострадавшим в Украине», — сказал Ван.

Дипломат напомнил, что Китай выступил с инициативой из шести пунктов по улучшению гуманитарной ситуации в Украине (в начале марта прошлого года — ред.) и направил в Украину несколько партий гуманитарных грузов.

«Мы готовы и дальше прилагать усилия в этом направлении», — заявил Ван.

Напомним

Как писал «Минфин», ООН вместе со своими партнерами запустили инициативу по сбору $268 млн для поддержки украинцев в предстоящую зиму.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Vadim531
Vadim531
24 августа 2023, 9:12
#
Двуличные *** , кого они обмануть хотят?!
+
0
Три літри
Три літри
24 августа 2023, 9:32
#
Нікого вони не збираються обманювати.
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