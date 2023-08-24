Китай готов приобщиться к совместной инициативе Организации Объединенных Наций с партнерами по сбору средств в поддержку Украины этой зимой. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает Укринформ.
Китай готов присоединиться к сбору средств в помощь Украине
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«Китай собственным образом играет конструктивную роль в оказании гуманитарной помощи пострадавшим в Украине», — сказал Ван.
Дипломат напомнил, что Китай выступил с инициативой из шести пунктов по улучшению гуманитарной ситуации в Украине (в начале марта прошлого года — ред.) и направил в Украину несколько партий гуманитарных грузов.
«Мы готовы и дальше прилагать усилия в этом направлении», — заявил Ван.
Напомним
Как писал «Минфин», ООН вместе со своими партнерами запустили инициативу по сбору $268 млн для поддержки украинцев в предстоящую зиму.
Источник: Минфин
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