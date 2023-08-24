Курс валют НБУ: Гривна укрепилась к евро на 31 копейку

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23 августа НБУ установил официальный курс на уровне 39,84 гривны за евро .

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

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