ЕС готовит многолетний план поддержки Украины более чем на 50 миллиардов евро — Мишель

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«Жестокая тактика России связана с атакой на украинские порты, направленной на распространение голода в мире. Поэтому мы одобряем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции. ЕС поддерживает ваши попытки выхода на новые рынки. Мы понимаем, что это борьба за ваше будущее, за реализацию вашей мечты о будущем», — сказал он.

В прошлом году, сказал президент Евросовета, Украина получила перспективы европейского будущего, и мы сейчас уже уверенно говорим, что это не вопрос, будет ли Украина членом ЕС. Это скорее вопрос, когда это произойдет. Мы готовимся к началу переговоров о вступлении".

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«Мы поддерживаем вас через санкционный режим и будем поддерживать вас посильнее. Мы будем лучше удовлетворять ваши гуманитарные потребности. Мы стоим рядом с вами в этом сражении за свободу», — добавил Мишель.