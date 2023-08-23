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23 августа 2023, 18:36 Читати українською

ЕС готовит многолетний план поддержки Украины более чем на 50 миллиардов евро — Мишель

Евросоюз готовит многолетний план финансовой поддержки Украины стоимостью более 50 млрд. евро. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, выступая через видеосвязь на 3-м саммите Крымской платформы, сообщает Интерфакс-Украина.

Евросоюз готовит многолетний план финансовой поддержки Украины стоимостью более 50 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Жестокая тактика России связана с атакой на украинские порты, направленной на распространение голода в мире. Поэтому мы одобряем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции. ЕС поддерживает ваши попытки выхода на новые рынки. Мы понимаем, что это борьба за ваше будущее, за реализацию вашей мечты о будущем», — сказал он.

В прошлом году, сказал президент Евросовета, Украина получила перспективы европейского будущего, и мы сейчас уже уверенно говорим, что это не вопрос, будет ли Украина членом ЕС. Это скорее вопрос, когда это произойдет. Мы готовимся к началу переговоров о вступлении".

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«Мы поддерживаем вас через санкционный режим и будем поддерживать вас посильнее. Мы будем лучше удовлетворять ваши гуманитарные потребности. Мы стоим рядом с вами в этом сражении за свободу», — добавил Мишель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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