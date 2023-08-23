Соучредитель Blockchain Capital потерял криптовалюту на $6,3 миллиона из-за подмены SIM-карты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 августа 2023, 18:57 Читати українською

Соучредитель Blockchain Capital потерял криптовалюту на $6,3 миллиона из-за подмены SIM-карты

Соучредитель и управляющий партнер криптофонда Blockchain Capital Барт Стивенс подал иск против анонимного хакера, похитившего криптовалюту из его цифровых кошельков на $6,3 млн. Об этом сообщает Forbes.

Соучредитель и управляющий партнер криптофонда Blockchain Capital Барт Стивенс подал иск против анонимного хакера, похитившего криптовалюту из его цифровых кошельков на $6,3 млн.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно материалам дела, хакер, идентифицируемый только как Джейн Доу, использовал доступную в интернете информацию о Стивенсе, чтобы обойти проверку безопасности оператора мобильной связи и изменить пароли его учетных записей.

Затем злоумышленник перенес мобильный номер жертвы на SIM-карту нового телефона. Это позволило ему сбросить пароли и пройти двухфакторную аутентификацию на нескольких криптовалютных кошельках Стивенса.

Хакер также пытался украсть биткоины и эфириум на сумму $14 млн из принадлежащего Стивенсу «холодного кошелька», но его заблокировал сотрудник Blockchain Capital, получивший сообщение о транзакции.

Мобильный оператор подтвердил факт SIM-свопинга (подмена SIM-карты) на следующий день после кражи средств. Около половины украденных активов хакер перевел на криптовалютные миксеры.

Читайте также: Глава SEC: Криптоиндустрию заполонили мошенники

SIM-свопинг

В 2022 году Федеральное бюро расследований предупреждало, что подмена SIM-карты становится все более распространенной практикой среди мошенников. SIM-свопинг в частности нацелен на жертв, обладающих большим количеством криптовалют.

По оценкам ФБР, в прошлом году во время атак с подменой SIM-карт было украдено $72 млн по сравнению с $68 млн в 2021 году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами