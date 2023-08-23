Соучредитель Blockchain Capital потерял криптовалюту на $6,3 миллиона из-за подмены SIM-карты

Соучредитель и управляющий партнер криптофонда Blockchain Capital Барт Стивенс подал иск против анонимного хакера, похитившего криптовалюту из его цифровых кошельков на $6,3 млн. Об этом сообщает Forbes.

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Согласно материалам дела, хакер, идентифицируемый только как Джейн Доу, использовал доступную в интернете информацию о Стивенсе, чтобы обойти проверку безопасности оператора мобильной связи и изменить пароли его учетных записей.

Затем злоумышленник перенес мобильный номер жертвы на SIM-карту нового телефона. Это позволило ему сбросить пароли и пройти двухфакторную аутентификацию на нескольких криптовалютных кошельках Стивенса.

Хакер также пытался украсть биткоины и эфириум на сумму $14 млн из принадлежащего Стивенсу «холодного кошелька», но его заблокировал сотрудник Blockchain Capital, получивший сообщение о транзакции.

Мобильный оператор подтвердил факт SIM-свопинга (подмена SIM-карты) на следующий день после кражи средств. Около половины украденных активов хакер перевел на криптовалютные миксеры.

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SIM-свопинг

В 2022 году Федеральное бюро расследований предупреждало, что подмена SIM-карты становится все более распространенной практикой среди мошенников. SIM-свопинг в частности нацелен на жертв, обладающих большим количеством криптовалют.

По оценкам ФБР, в прошлом году во время атак с подменой SIM-карт было украдено $72 млн по сравнению с $68 млн в 2021 году.