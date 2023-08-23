Финляндия вместе с частным сектором готовит национальный план помощи Украине в восстановлении — Шмыгаль

Финляндия совместно с частным сектором готовит национальный план помощи Украине в послевоенном восстановлении. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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«Финляндия была среди лидеров по оказанию энергетической помощи Украине прошлой зимой. Поблагодарил за поддержку лично премьер-министра Петтери Орпо во время нашей встречи в Киеве. Обсудили ситуацию в украинской энергетике, пострадавшей из-за ракетных и дроновых обстрелов россии. Эти акты террора нуждаются в решительном ответе от мира. Должны ужесточать санкции против агрессора, особенно в ядерной отрасли», — отметил Шмыгаль.

Также премьер подчеркнул, что отказ Финляндии сотрудничать с агрессором в атомной энергетике должен стать примером для других государств.

Среди других вопросов нашей встречи: развитие логистики, конфискация российских активов, евроинтеграция и восстановление Украины. Был рад узнать, что Финляндия совместно с частным сектором готовит национальный план помощи Украине в восстановлении. Спасибо за незыблемую поддержку", — написал Шмыгаль.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае этого года Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на 109 млн евро.