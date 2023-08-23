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23 августа 2023, 16:44 Читати українською

Vodafone Украина приобрела интернет-провайдера Фринет

Группа компаний «Vodafone Украина» завершила приобретение компании «Фринет», предоставляющей услуги фиксированного доступа в интернет под брендом «О3». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Группа компаний «Vodafone Украина» завершила приобретение компании «Фринет», предоставляющей услуги фиксированного доступа в интернет под брендом «О3».
Фото: mediasat.info

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Подробности

Покупка компании является частью стратегии Vodafone Украина по развитию конвергентных услуг и тарифов, говорится в сообщении пресс-службы.

«Фиксированный бизнес „Vodafone Украина“ должен развиваться, чтобы обслуживать больше абонентов, предоставляя им услуги высокоскоростного интернета, в частности, на базе современной технологии GPON (гигабитной оптической сети)», — прокомментировала закрытие соглашения гендиректор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Цены и условия сделки в компании не разглашают.

Читайте: Vodafone Украина покупает интернет-провайдера в Фринет

Напомним

В мае этого года Антимонопольный комитет разрешил Vodafone Украина приобрести долю у ООО «Фринет», заявлял АМКУ. После сделки совокупные доли участников концентрации на региональных рынках не будут превышать 15−21%.

Источник: Минфин
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