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23 августа 2023, 16:23 Читати українською

Украина снова запросила рекордную аварийную помощь по электроэнергии

22 августа Украине второй день подряд пришлось брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию, причем предыдущий рекорд, установленный 21 августа, был превышен вдвое. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

22 августа Украине второй день подряд пришлось брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию, причем предыдущий рекорд, установленный 21 августа, был превышен вдвое.
Фото: pixabay.com

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Так, с 13:00 до 22:00, объем запроса на аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии составлял 3900 МВт-час. Это почти вдвое больше рекорда, установлено в понедельник — 2000 МВт-час.

Как пояснила НЭК, 22 августа потребление держалось на верхних отметках, а его вечерний максимум всего на 2,5% был ниже рекорда всего лета 21 августа.

Читайте: В Украине зафиксировали новый летний максимум потребления электроэнергии. Применялась аварийная помощь

«Основная причина ее применения — дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, продолжается активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой», — отметило «Укрэнерго».

Там добавили, что объемов импорта из Европы не хватает для покрытия разницы между возросшим потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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