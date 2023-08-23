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23 августа 2023, 12:47 Читати українською

Венчурные инвестиции в Европе упали на 61%

Тысячи европейских стартапов борются за сбор средств, многим из них пришлось свернуть планы расширения, поскольку финансирование венчурного капитала резко сократилось из-за вялого экономического роста и повышения процентных ставок, пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Тысячи европейских стартапов борются за сбор средств, многим из них пришлось свернуть планы расширения, поскольку финансирование венчурного капитала резко сократилось из-за вялого экономического роста и повышения процентных ставок, пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто происходит на рынкеПовышенная прибыльность, которую сейчас предлагают облигации и другие относительно безопасные инвестиции, отвлекала многих европейских инвесторов от более рискованных и менее обычных классов активов, таких как стартапы.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на рынке

Повышенная прибыльность, которую сейчас предлагают облигации и другие относительно безопасные инвестиции, отвлекала многих европейских инвесторов от более рискованных и менее обычных классов активов, таких как стартапы.

Финансирование венчурного капитала значительно сократилось и в США, но спад венчурного капитала в Европе особенно глубок.

По данным PitchBook Data, объем венчурных инвестиций, что инвестируются в Европу, упал на 61% в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом 2022-го, что хуже, чем в США.

Читайте: Венчурные инвесторы в Европе заинтересованы в технологиях искусственного интеллекта — KPMG

Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и пять членов блока пытаются восполнить дефицит финансирования и ранее в этом году пообещали выделить €3,75 млрд для финансирования европейских технологических компаний.

Без легкого доступа к финансированию стартапы сокращают расходы и сворачивают свои планы роста. GoStudent, австрийская компания цифрового образования, сократила более 10% своей рабочей силы и ушла с рынка США.

Glovo, испанская компания по доставке еды, в начале этого года уволила 250 человек, около 7% своей рабочей силы.

По данным платформы Otta, в Германии примерно в два раза меньше списков вакансий в сфере технологий, чем год назад.

PitchBook информирует, что объем денег, собранных фондами, продающими свои активы в стартапах с помощью IPO или другими способами, такими как продажа частным инвестиционным компаниям, в этом году, по прогнозам, снизится примерно на 80%.

Источник: Минфин
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