Количество микрокредитов растет, но средняя сумма ззайма уменьшается

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После упадка отрасли МФО в первой половине 2022 года, в среднем, в этом году в месяц украинцы берут 650 тысяч микроссуд. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022, но все еще в 1,8 раза меньше соответствующего периода 2021: тогда в месяц, в среднем, выдавалось 1,17 млн микрокредитов.

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Однако количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за ІІ квартал (апрель-июнь) прирост составил 7%. По сравнению с I кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%, темпы несколько утихли.

Какие суммы берут украинцы

Средняя сумма кредита несколько уменьшилась во втором квартале: на 7% — с 4931 грн до 4564 грн. Для сравнения, в прошлом году во ІІ квартале средняя сумма составляла 3810 грн, а во ІІ квартале 2021 — 4468 грн.

Задолженность по микрокредитам

В настоящее время украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше задолженности на 01.07.2021, тогда она составляла 14.9 млрд грн и на 22% меньше суммы задолженности на конец І полугодия 2022 (11.4 млрд грн).

В отличие от 2022 г., задолженность по кредитам продолжает расти: +1,4% за квартал. Однако по сравнению с началом текущего года, когда прирост за квартал достиг 9,4%, рост задолженностей несколько снизился.

Сколько МФО на рынке

С начала полномасштабной войны количество зарегистрированных финансовых компаний сократилось на треть: с 935 на начало 2022 года до 629 на июль текущего года.