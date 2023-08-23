Сложность майнинга BTC обновила максимум, клиентов южнокорейских криптобирж проверят налоговики: что нового на рынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 августа 2023, 11:03 Читати українською

Сложность майнинга BTC обновила максимум, клиентов южнокорейских криптобирж проверят налоговики: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance Futures начала постепенно запускать функцию копитрейдинга

Криптовалютная биржа Binance добавит функцию копитрейдинга для фьючерсной платформы к середине сентября.

Пользователи смогут автоматически копировать сделки более опытных инвесторов. Последние будут получать за это вознаграждение в виде комиссионных и дополнительных бонусов.

Любой клиент биржи сможет открыть свои торговые операции для дублирования.

Клиентов южнокорейских криптобирж проверят на предмет уклонения от налогов

Власти южнокорейского города Чхонджу запросили у семи криптовалютных бирж, включая Upbit и Bithumb, информацию о 8520 клиентах, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают местные СМИ.

Найденные на их балансе криптоактивы будут конфискованы в пользу государства.

Стоит отметить, что в июле правительство Южной Кореи запустило подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями, включая уклонение от уплаты налогов, несанкционированные переводы и отмывание денег.

Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 6,17%, обновив исторический максимум на отметке 55,62 T.

Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения — 399,36 EH/s. Диапазон между блоками составил 9,5 минут.

По данным Glassnode, 17 августа сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель достигал максимума на отметке 414 EH/s.

По данным Hashrate Index, за последние 24 часа хешпрайс снизился на 5% — с $63 за PH в сутки до $60.

В BIS предупредили о рисках криптовалют для развивающихся экономик

Факторы уязвимости рынка цифровых активов могут представлять риски для финансовой стабильности в странах с формирующейся рыночной экономикой. Об этом говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS).

«Существуют опасения касательно способности развивающихся государств отслеживать рынки криптоактивов и оценивать связанные с ними риски для финансовой стабильности», — говорится в документе.

В отчете рассмотрены риски ликвидности, кредитные, операционные и связанные с отсутствием вмешательства банков и движением капитала.

«Одним из способов, с помощью которого волатильность цен переходит в рыночный риск, является прямое владение криптоактивами учреждениями или домохозяйствами», — говорится в отчете.

Векторы риска могут возникать из-за особых условий регулирования в странах с формирующейся рыночной экономикой.

BIS призвал местные надзорные органы рассмотреть возможность выборочных запретов, сдерживания и регулирования конкретных криптоактивов. В нем рекомендовалось установить четкие нормы, которые проводили бы различие между «регулированием, основанным на деятельности, и регулированием, основанным на организациях».

В отчете говорится, что многие участники развивающихся рынков рассматривают цифровые активы как «безопасное убежище от волатильности национальных валют».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами