Сложность майнинга BTC обновила максимум, клиентов южнокорейских криптобирж проверят налоговики: что нового на рынке

Binance Futures начала постепенно запускать функцию копитрейдинга

Криптовалютная биржа Binance добавит функцию копитрейдинга для фьючерсной платформы к середине сентября.

Пользователи смогут автоматически копировать сделки более опытных инвесторов. Последние будут получать за это вознаграждение в виде комиссионных и дополнительных бонусов.

Любой клиент биржи сможет открыть свои торговые операции для дублирования.

Клиентов южнокорейских криптобирж проверят на предмет уклонения от налогов

Власти южнокорейского города Чхонджу запросили у семи криптовалютных бирж, включая Upbit и Bithumb, информацию о 8520 клиентах, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают местные СМИ.

Найденные на их балансе криптоактивы будут конфискованы в пользу государства.

Стоит отметить, что в июле правительство Южной Кореи запустило подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями, включая уклонение от уплаты налогов, несанкционированные переводы и отмывание денег.

Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 6,17%, обновив исторический максимум на отметке 55,62 T.

Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения — 399,36 EH/s. Диапазон между блоками составил 9,5 минут.

По данным Glassnode, 17 августа сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель достигал максимума на отметке 414 EH/s.

По данным Hashrate Index, за последние 24 часа хешпрайс снизился на 5% — с $63 за PH в сутки до $60.

В BIS предупредили о рисках криптовалют для развивающихся экономик

Факторы уязвимости рынка цифровых активов могут представлять риски для финансовой стабильности в странах с формирующейся рыночной экономикой. Об этом говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS).

«Существуют опасения касательно способности развивающихся государств отслеживать рынки криптоактивов и оценивать связанные с ними риски для финансовой стабильности», — говорится в документе.

В отчете рассмотрены риски ликвидности, кредитные, операционные и связанные с отсутствием вмешательства банков и движением капитала.

«Одним из способов, с помощью которого волатильность цен переходит в рыночный риск, является прямое владение криптоактивами учреждениями или домохозяйствами», — говорится в отчете.

Векторы риска могут возникать из-за особых условий регулирования в странах с формирующейся рыночной экономикой.

BIS призвал местные надзорные органы рассмотреть возможность выборочных запретов, сдерживания и регулирования конкретных криптоактивов. В нем рекомендовалось установить четкие нормы, которые проводили бы различие между «регулированием, основанным на деятельности, и регулированием, основанным на организациях».

В отчете говорится, что многие участники развивающихся рынков рассматривают цифровые активы как «безопасное убежище от волатильности национальных валют».