Курс валют на 23 августа: на наличном рынке доллар подскочил на 15 копеек, евро — на 25 копеек

В среду, 23 августа, на наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро прибавило 10 копеек в покупке и 25 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 9 копеек, а в продаже 10 копеек. Курс евро в покупке и продаже подорожал на 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,50 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 42,20 грн.

По словам финансового аналитика «Минфина» Алексея Козырева, тенденция роста котировок на наличном рынке к цели 39 гривен пока сохраняется.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,49−38,70, евро — 41,84−42,19 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,71−40,11 грн/евро.

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