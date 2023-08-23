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23 августа 2023, 9:15 Читати українською

Путин заявил, что россия обогнала Германию и входит в пятерку крупнейших экономик мира

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы. Об этом во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил глава россии Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы.
Фото: ostwest.tv

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«россия по итогам 2022 года <…> вошла в пятерку крупнейших экономик мира и, по данным Всемирного банка, россия вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики», — заявил Путин.

При этом президент россии подчеркнул, что несколько месяцев прошлого года были крайне тяжелыми для предпринимателей и компаний, но уже с третьего квартала в россии отмечается рост экономики.

Читайте:В россии заканчиваются доллары, экономика падает — Гетманцев

«Уже с третьего квартала в россии наметился экономический рост, и сейчас его темпы достаточно устойчивы», — подчеркнул он.

Путин отметил необходимость продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+40
AlexZerg
AlexZerg
23 августа 2023, 9:39
#
Мда…маразм деда крепчает. Теперь то в рф люди точно лучше заживут чем в Германии
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 августа 2023, 10:41
#
Фидель Кастро, кажется в 75 году, говорил что уже по уровню жизни свободная Куба обогнала капиталистические США! Правда на Кубе это не все видели, а слушали по радио — с телевизорами было тяжко…
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