Путин заявил, что россия обогнала Германию и входит в пятерку крупнейших экономик мира

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы. Об этом во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил глава россии Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

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«россия по итогам 2022 года <…> вошла в пятерку крупнейших экономик мира и, по данным Всемирного банка, россия вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики», — заявил Путин.

При этом президент россии подчеркнул, что несколько месяцев прошлого года были крайне тяжелыми для предпринимателей и компаний, но уже с третьего квартала в россии отмечается рост экономики.

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«Уже с третьего квартала в россии наметился экономический рост, и сейчас его темпы достаточно устойчивы», — подчеркнул он.

Путин отметил необходимость продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года.