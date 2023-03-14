В России заканчиваются доллары, экономика падает — Гетманцев

В России заканчиваются долларовые сбережения и были зафиксированы первые дефицитные показатели. Об этом написал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

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Дефицит долларов

По его словам, РФ уже начала испытывать дефицит долларов, и это показывают данные местного Центробанка. В феврале экспортеры продали на бирже $7,8 млрд валютной выручки. При этом в январе этот показатель был на уровне $10 миллиардов, а в декабре прошлого года — $15 миллиардов.

Поступление валюты в страну значительно снизилось с началом полномасштабной войны. К 24 февраля 2022 г. доля расчетов была 87% от объемов экспорта, а в феврале 2023 года показатель снизился до 48%.

Ожидается, что доля расчетов в долларах и евро продолжит падать, поскольку все валюты поступают по довоенным контрактам, которые уже приближаются к окончанию. Также почти половина соглашений сейчас производится в китайских юанях и российских рублях, отметил Гетманцев.

«По оценке Ц Б России , в январе-феврале профицит торгового баланса сократился более чем в три раза — до $15,3 млрд против $43,5 млрд за первые 2 месяца 2022 года. В результате, в конце февраля на валютном рынке возник временный долларовый дефицит ликвидности», — объяснил дальше Гетманцев.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что международные резервы России за неделю с 3 по 10 февраля сократились на $12 млрд (2%) и составили $589 млрд.