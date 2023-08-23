Гетманцев раскритиковал деятельность Нацкомиссии по ценным бумагам

Нынешнему составу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) не удалось обеспечить ни устойчивое функционирование фондового рынка, ни работу самой комиссии на должном уровне. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Что не так с Нацкомиссией

«Создается впечатление, что они занимаются исключительно вопросом функционирования двух бирж и защитой их монопольного положения, а не развитием институции и фондового рынка. Это не только моя оценка — это оценка и экспертной среды, это оценка и рынка: к сожалению, у нас нет действенной, эффективной Национальной комиссии», — сказал он.

По мнению Гетманцева, одна из составляющих проблемы — кадровая: профессионализм команды Нацкомиссии должен быть на высшем уровне. В качестве примера он привел неспособность регулятора за три года разработать все необходимые нормативные акты в закон о рынке капиталов.

«Вторая составляющая проблемы — это институт, который необходимо строить независимо от персоналий. Потому что мощная Национальная комиссия по фондовому рынку и мощный фондовый рынок является залогом, например, пенсионной реформы в стране, дешевых денег для бизнеса», — отметил также глава комитета.

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В связи с этим он отметил важность принятия законопроекта № 5865 об усилении полномочий НКЦБФР, что позволит ей присоединиться к IOSCO — международной организации национальных регуляторов, и выразил надежду, что в ближайшее время его примут в целом.

Комментируя вопрос гораздо ниже по сравнению с другими независимыми регуляторами зарплат в Комиссии, Гетманцев напомнил, что во время обсуждения законопроекта на комитете до второго чтения норма о повышении зарплат была исключена, «потому что этого нельзя делать в военное время и точно нельзя делать авансом» .

«Почему мы должны платить втрое или в четыре раза больше людям, которые не способны уже два года разработать законопроект по легализации криптовалют?» — сказал, в частности, председатель комитета.