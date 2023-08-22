Цены на газ в Европе впервые с июня превысили $500 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили $500 за тысячу кубометров, вырос почти на 9%. Это следует из данных лондонской биржи ICE, сообщает отраслевое издание enkorr.

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Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки $451,2 (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15:10 по Киеву их стоимость составила $500,3 (+8,8%). Динамика котировок приводится от расчета предыдущего торгового дня — $459,6 за тысячу кубометров.

Причина роста цен

Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии.

Агентство Reuters в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенные на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября.

Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.

Напомним

«Минфин» писал, что закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика, в ПХГ закачано уже более 13 миллиардов кубов голубого топлива.