Закачка газа в хранилища происходит с опережением графика. Сколько уже подготовили на зиму

Закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика, в ПХГ закачано уже более 13 миллиардов кубов голубого топлива. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита на один из объектов АО «Укртрансгаз» во Львовской области.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Глава Минэнерго добавил, что с приближением зимы нагрузка на газодобывающие и газораспределительные предприятия будет расти. Ведь из-за усложнения логистических маршрутов увеличено использование газа для производства электроэнергии.

Также Галущенко отметил эффективную работу всей команды НАК «Нафтогаз Украины», в частности, «Укртрансгаза», одним из результатов которой стала сертификация украинских ПХГ по европейским нормам. Это создало возможности для хранения в Украине газа иностранных компаний.

Читайте также: Газохранилища ЕС заполнены почти на 90% — представитель Еврокомиссии

«Европейские компании уже начали активно скачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 миллионов кубов иностранного газа. А это важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины и всего европейского континента», — говорится в сообщении.