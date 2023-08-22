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22 августа 2023, 18:06 Читати українською

Закачка газа в хранилища происходит с опережением графика. Сколько уже подготовили на зиму

Закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика, в ПХГ закачано уже более 13 миллиардов кубов голубого топлива. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита на один из объектов АО «Укртрансгаз» во Львовской области.

Закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика, в ПХГ закачано уже более 13 миллиардов кубов голубого топлива.
Фото: uprom.info

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Глава Минэнерго добавил, что с приближением зимы нагрузка на газодобывающие и газораспределительные предприятия будет расти. Ведь из-за усложнения логистических маршрутов увеличено использование газа для производства электроэнергии.

Также Галущенко отметил эффективную работу всей команды НАК «Нафтогаз Украины», в частности, «Укртрансгаза», одним из результатов которой стала сертификация украинских ПХГ по европейским нормам. Это создало возможности для хранения в Украине газа иностранных компаний.

Читайте также: Газохранилища ЕС заполнены почти на 90% — представитель Еврокомиссии

«Европейские компании уже начали активно скачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 миллионов кубов иностранного газа. А это важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины и всего европейского континента», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Moneta ..
Moneta ..
22 августа 2023, 18:11
#
З 13 млрд україна ще недавно закінчувала опалювальний сезон.

а тепер це «випередження графіку»? як набридли ці дилетанти і балаболи.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 августа 2023, 18:59
#
Не много истории о действиях банды порошенко -гройсмана —
1. …в мае 2016 года, государственный «Нафтогаз» презентовал Кабмину программу «20/20″ — проект увеличения добычи природного газа к 2020 г. с нынешних 14,5 млрд кубометров до 20 млрд. Официально заявленная цель — „не просто удерживать падение добычи, а нарастить ее объемы“ …
2. … течение 2015−2016 года и глава правительства, и руководители „Нафтогаза“ рассказывали, что повышение цены на газ обеспечит необходимые объемы добычи газа, прекратится популизм, прекратится коррупция…
3 …"Эта программа заведомо разрабатывалась для того, чтобы повысить цену на газ. Это чисто была такая пиар-кампания, пиар-акция. Но это и не удивительно, потому что и в „Нафтогазе“, и в „Укргазвыдобування“ в то время работали российские пиарщики»… — Бывший руководитель «Укргазвыдобування» Илья Рыбчич 4 … (13 февраля, 2019) Госкомпания «Укргазвыдобування» (УГВ), подконтрольное НАК «Нафтогаз Украины», провалило план по росту до 2020 года добычи газа до 20,1 млрд куб. м. Об этом заявил премьер-министр Украины в ладимир гройсман в ходе заседания правительства…
5. …Постановлением от 18 ноября 2020 года № 1128 Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу для выяснения причин провала Концепции развития газодобывающей отрасли Украины… Про уголек рассказать? Или про ахметовский «донской антрацит»?
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Ustas1977
Ustas1977
22 августа 2023, 19:15
#
Остро не хватает таких профессионалов, как вы.
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0
Someonesdd
Someonesdd
22 августа 2023, 19:20
#
Только забыли упомянуть что этот газ Украине не принадлежит.
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