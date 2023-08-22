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22 августа 2023, 17:45 Читати українською

Arm подала заявку на IPO, которое может стать крупнейшим в 2023 году

Британский чипмейкер Arm, который принадлежит японскому холдингу Softbank, подал заявку на проведение IPO, которое станет крупнейшим в 2023 году, пишет Bloomberg.

Британский чипмейкер Arm, который принадлежит японскому холдингу Softbank, подал заявку на проведение IPO, которое станет крупнейшим в 2023 году, пишет Bloomberg.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРазмещение акцийВ США же размещение акций Arm может стать крупнейшим почти за два года — с момента размещения акций производителя электромобилей Rivian на сумму $13,7 млрд в октябре 2021 года.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Размещение акций

В США же размещение акций Arm может стать крупнейшим почти за два года — с момента размещения акций производителя электромобилей Rivian на сумму $13,7 млрд в октябре 2021 года.

В своей заявке, поданной накануне в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания сообщила, что каждая размещенная американская депозитарная акция (ADS) позволяет получить обыкновенную акцию номинальной стоимостью £0,001. Компания проведет первичный листинг на бирже NASDAQ под тикером ARM.

В документе также говорится, что в процедуре размещения бумаг примут участие банки Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Mizuho Financial. В документе перечислены и 24 других андеррайтера.

Читайте: Производитель чипов Arm подал документы на IPO в США

По данным агентства Bloomberg, Arm планирует установить цену размещения на следующей неделе. Компания не раскрыла в документе предлагаемые условия продажи акций, но ожидается, что оценка Arm составит от $60−70 млрд.

По данным Reuters, компания Arm планировала привлечь в ходе IPO около $8−10 млрд, но эта сумма может быть снижена, поскольку материнская компания SoftBank решила сохранить за собой большую часть компании после покупки доли Vision Fund.

Согласно данным, приведенным в документе, стоимость Arm составляет более $64 млрд, отмечает Bloomberg.

Источник: Минфин
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