Производитель чипов Arm подал документы на IPO в США

Британский производитель чипов Arm Ltd, который принадлежит японской SoftBank Group, подал документы на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже США, что может стать крупнейшим IPO в этом году, пишет Reuters со ссылкой на заявление Arm.

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Подготовка к IPO

Arm планирует разместить акции на бирже Nasdaq до конца текущего года. Компания рассчитывает привлечь с помощью IPO от $8 млрд до $10 млрд, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В заявлении Arm говорится, что размер и ценовой диапазон предложения будут определены позже. В SoftBank и Arm отказались от комментариев.

SoftBank собирается выставить Arm на IPO с тех пор, как в прошлом году из-за противодействия регуляторов США и Европы сорвалась покупка производителя чипов американской компанией Nvidia за $40 млрд.

В марте SoftBank уже заявлял о намерении начать торги акциями Arm на фондовой бирже США, несмотря на волатильность рынка и экономическую нестабильность, отмечает Reuters.

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Напомним

По данным Dealogic, с начала года на IPO в США (за исключением листингов SPAC, компаний специального назначения без активов) удалось привлечь только $2,35 млрд, это на 22% меньше, чем годом ранее.

Однако сейчас рынок IPO начинает оттаивать, отмечает Reuters. Агентство указывает на планы Johnson & Johnson Inc на следующей неделе провести первичное публичное размещение своего подразделения в области потребительского здравоохранения Kenvue, компания рассчитывает привлечь на IPO около $3,5 млрд.

Компании с начала 2023 года привлекли в ходе первичных размещений акций (IPO) по всему миру $19,7 млрд — это минимальный показатель с 2019 года, отмечал Bloomberg в марте. По данным агентства, которое ссылается на собственные подсчеты, объем глобальных IPO снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%.

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