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1 мая 2023, 10:49 Читати українською

Производитель чипов Arm подал документы на IPO в США

Британский производитель чипов Arm Ltd, который принадлежит японской SoftBank Group, подал документы на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже США, что может стать крупнейшим IPO в этом году, пишет Reuters со ссылкой на заявление Arm.

Британский производитель чипов Arm Ltd, который принадлежит японской SoftBank Group, подал документы на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже США, что может стать крупнейшим IPO в этом году, пишет Reuters со ссылкой на заявление Arm.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодготовка к IPOArm планирует разместить акции на бирже Nasdaq до конца текущего года.
Фото: ukrinform.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подготовка к IPO

Arm планирует разместить акции на бирже Nasdaq до конца текущего года. Компания рассчитывает привлечь с помощью IPO от $8 млрд до $10 млрд, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В заявлении Arm говорится, что размер и ценовой диапазон предложения будут определены позже. В SoftBank и Arm отказались от комментариев.

SoftBank собирается выставить Arm на IPO с тех пор, как в прошлом году из-за противодействия регуляторов США и Европы сорвалась покупка производителя чипов американской компанией Nvidia за $40 млрд.

В марте SoftBank уже заявлял о намерении начать торги акциями Arm на фондовой бирже США, несмотря на волатильность рынка и экономическую нестабильность, отмечает Reuters.

Читайте: Объем глобальных IPO упал до минимального показателя с 2019 года

Напомним

По данным Dealogic, с начала года на IPO в США (за исключением листингов SPAC, компаний специального назначения без активов) удалось привлечь только $2,35 млрд, это на 22% меньше, чем годом ранее.

Однако сейчас рынок IPO начинает оттаивать, отмечает Reuters. Агентство указывает на планы Johnson & Johnson Inc на следующей неделе провести первичное публичное размещение своего подразделения в области потребительского здравоохранения Kenvue, компания рассчитывает привлечь на IPO около $3,5 млрд.

Компании с начала 2023 года привлекли в ходе первичных размещений акций (IPO) по всему миру $19,7 млрд — это минимальный показатель с 2019 года, отмечал Bloomberg в марте. По данным агентства, которое ссылается на собственные подсчеты, объем глобальных IPO снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%.

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Источник: Минфин
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