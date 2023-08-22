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22 августа 2023, 16:47 Читати українською

Программа компенсации кредитов «єОселя» стартовала в четырех областях — Укрфинжилье

В рамках государственной программы частичной компенсации ипотечных кредитов «єОселя» запущены четыре региональных программы. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания».

В рамках государственной программы частичной компенсации ипотечных кредитов «єОселя» запущены четыре региональных программы.

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Где работает программа

В четырех областях программы компенсации кредитов «єОселя» работают уже по состоянию на 22 августа. Это Закарпатская, Николаевская, Черновицкая и Кировоградская области.

В Закарпатской области уже выдано 35 льготных кредитов, в Николаевской — 12, Черновицкой — 38, в Кировоградской — 17.

В каждой области программа имеет свои особенности:

  • Закарпатская ОВА компенсирует процентную ставку военным ВСУ, служащим по контракту.
  • Николаевская ОВА частично возмещает находившиеся в плену выплаты по ипотеке военным ВСУ.
  • Черновицкая ОВА компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам военным, силовикам, ветеранам войны, ВПЛ и т. д.
  • Кропивницкий городской совет компенсирует процентную ставку по ипотечному кредиту тем жителям города, взявшим жилье под 3%.

«Такие программы нацелены прежде всего на развитие регионов: это стимулирование развития строительной отрасли, новые рабочие места и налоговые поступления в местные бюджеты. Кроме того, помощь в решении жилищного вопроса будет мотивировать оставаться в области и местных профессионалов, и тех, кто был вынужден переехать в результате войны», — прокомментировал директор департамента развития партнерских проектов и альтернативных продуктов «Укрфинжилла» Андрей Тарасенко.

Читайте: Кабмин расширил программу льготных ипотечных кредитов «еОселя» на всех украинцев без собственного жилья

«Укрфинжилье» сообщило, что для внедрения программы компенсации в своем регионе местным властям необходимо обратиться к банкам-партнерам «єОсели».

Компенсация процентов, первого взноса или кредита от органов местного самоуправления и работодателей предусмотрена условиями программы «єОселя, утвержденными постановлением Кабмина № 856 от 2 августа 2022 года.

Источник: Минфин
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