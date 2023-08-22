Количество резидентов Дия.City стабильно растет на 80 компаний в квартал — UCloud

Несмотря на все вызовы полномасштабного вторжения к Дия. City ежеквартально присоединяются свыше 80 IT-компаний. Это показывают просчеты, проведенные специалистами облачного оператора UCloud, недавно присоединившегося к программе.

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К налоговой и правовой системе присоединяется как крупный и малый украинский бизнес, стартапы, так и мировые гиганты ИТ-индустрии. В настоящее время количество резидентов преодолело отметку в 600 компаний.

«В специальной системе налогообложения ИТ мы видим перспективу. Сотрудничество между правительством и частным сектором воплощает наше стремление развивать таланты, повышать конкурентоспособность и закладывать основу для процветания ИТ-индустрии», — заявил Денис Бурдук, директор компании UCloud.

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Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины представило Дия.City еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022-го. С февраля по апрель того же года к ней присоединилось рекордное количество резидентов — 215. В дальнейшем количество новых членов сократилось, но продемонстрировало стабильный показатель роста на отметке 70−80 компаний за квартал.

Ранее «Минфин» писал, что за год работы налогового пространства для ИТ-компаний «Дія.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.

С 8 февраля 2022 г. в Украине заработал специальный правовой режим «Дія.City», который разработан для развития IT-отрасли.​

Участие в «Дія.City» позволяет компаниям платить 5%-ный налог на доходы физлиц, минимальный ЕСВ (сейчас 1320 грн в месяц), военный сбор 1,5% и на выбор 18%-ный налог на прибыль или налог на выведенный капитал. 9%.

Среднемесячная зарплата сотрудника «Дія.City» должна составлять €1200 в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а год спустя. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.