Количество резидентов Дия.City стабильно растет на 80 компаний в квартал — UCloud

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 августа 2023, 15:53 Читати українською

Количество резидентов Дия.City стабильно растет на 80 компаний в квартал — UCloud

Несмотря на все вызовы полномасштабного вторжения к Дия. City ежеквартально присоединяются свыше 80 IT-компаний. Это показывают просчеты, проведенные специалистами облачного оператора UCloud, недавно присоединившегося к программе.

Несмотря на все вызовы полномасштабного вторжения к Дия.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К налоговой и правовой системе присоединяется как крупный и малый украинский бизнес, стартапы, так и мировые гиганты ИТ-индустрии. В настоящее время количество резидентов преодолело отметку в 600 компаний.

«В специальной системе налогообложения ИТ мы видим перспективу. Сотрудничество между правительством и частным сектором воплощает наше стремление развивать таланты, повышать конкурентоспособность и закладывать основу для процветания ИТ-индустрии», — заявил Денис Бурдук, директор компании UCloud.

Читайте: К «Дия.City» уже присоединились 500 компаний

Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины представило Дия.City еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022-го. С февраля по апрель того же года к ней присоединилось рекордное количество резидентов — 215. В дальнейшем количество новых членов сократилось, но продемонстрировало стабильный показатель роста на отметке 70−80 компаний за квартал.

Ранее «Минфин» писал, что за год работы налогового пространства для ИТ-компаний «Дія.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.

С 8 февраля 2022 г. в Украине заработал специальный правовой режим «Дія.City», который разработан для развития IT-отрасли.​

Участие в «Дія.City» позволяет компаниям платить 5%-ный налог на доходы физлиц, минимальный ЕСВ (сейчас 1320 грн в месяц), военный сбор 1,5% и на выбор 18%-ный налог на прибыль или налог на выведенный капитал. 9%.

Среднемесячная зарплата сотрудника «Дія.City» должна составлять €1200 в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а год спустя. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами