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22 августа 2023, 15:06 Читати українською

В ряде российских регионов возник дефицит бензина и дизтоплива

В российских регионах на АЗС начали исчезать бензин и дизельное топливо. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей топливного бизнеса.

В российских регионах на АЗС начали исчезать бензин и дизельное топливо.
Фото: pixabay.com

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Отсутствие топлива уже ощущается в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Участники топливного рынка также рассказали об исчезновении бензина на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях, а также в Калмыкии.

«Сейчас работаем на низких остатках, практически из колес по всем видам топлива. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля», — отметила управляющая партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина.

Также бензин исчезает в оккупированном Россией Крыму.

«В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля», — заявил гендиректор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов, работающий во временно оккупированной А Р Крым.

Согласно его версии, проблема возникла из-за нарушения срока доставки грузов по железным дорогам. Якобы поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего образуется дефицит.

О дефиците заявляют также аграрии, которые жалуются на отсутствие дизельного горючего.

Отсутствие продажи дизеля на заправках в южных регионах подтвердил президент ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин. На отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с топливом сломана, отметил он.

Причины дефицита

Кроме задержек перевозок по железным дорогам, которыми успокаивают население, причинами дефицита бензина называют также переориентацию экспорта угля на восток и плановые ремонты НПЗ.

Такую версию озвучил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединяет производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Еще одна версия дефицита — поставка бензина на экспорт. Так считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Падение стоимости российского рубля делает экспорт нефтепродуктов еще более выгодным, чем их продажи на внутренний рынок, поэтому нефтяники пытаются увеличить экспортные поставки, что также формирует дефицит на внутреннем рынке», — отметил Чернов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
22 августа 2023, 15:28
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Скоро і електрику ще почнуть вимикати.
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