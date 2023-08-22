С января по июль 2023 года в Украине было зарегистрировано 12,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Об этом сообщает Укравтопром.
Названы самые популярные в Украине поддержанные авто из США
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Автомобили на бензине завозили больше всего
- Большая часть этих авто (51%) оборудована бензиновыми двигателями.
- Почти 29% - электромобили.
- Гибридные авто составили 7% в этом количестве.
- Еще почти 7% - авто с ГБО.
- Наименьшая часть (6%) в этой статистике принадлежит дизельным авто.
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Самые популярные подержанные автомобили из США
Самыми популярными подержанными авто, которые в этом году поменяли свою американскую регистрацию на украинский были:
- Tesla Model 3 — 1156 ед.;
- Ford Escape — 779 ед.;
- Volkswagen Passat — 753 ед.;
- Nissan Leaf — 721 ед.;
- Jeep Cherokee — 712 ед.;
- Tesla Model S — 630 ед.;
- Tesla Model Y — 623 ед.;
- Ford Focus — 550 ед.;
- BMW X5 — 533 ед.;
- Nissan Rogue — 479 ед.
Источник: Минфин
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