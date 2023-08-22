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22 августа 2023, 14:43 Читати українською

Названы самые популярные в Украине поддержанные авто из США

С января по июль 2023 года в Украине было зарегистрировано 12,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Об этом сообщает Укравтопром.

С января по июль 2023 года в Украине было зарегистрировано 12,9 тыс.
Фото: pixabay.com

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Автомобили на бензине завозили больше всего

  • Большая часть этих авто (51%) оборудована бензиновыми двигателями.
  • Почти 29% - электромобили.
  • Гибридные авто составили 7% в этом количестве.
  • Еще почти 7% - авто с ГБО.
  • Наименьшая часть (6%) в этой статистике принадлежит дизельным авто.

Читайте также: В июле украинцы приобрели почти тысячу легковых авто, ввезенных из Китая. Самые популярные модели

Самые популярные подержанные автомобили из США

Самыми популярными подержанными авто, которые в этом году поменяли свою американскую регистрацию на украинский были:

  1. Tesla Model 3 — 1156 ед.;
  2. Ford Escape — 779 ед.;
  3. Volkswagen Passat — 753 ед.;
  4. Nissan Leaf — 721 ед.;
  5. Jeep Cherokee — 712 ед.;
  6. Tesla Model S — 630 ед.;
  7. Tesla Model Y — 623 ед.;
  8. Ford Focus — 550 ед.;
  9. BMW X5 — 533 ед.;
  10. Nissan Rogue — 479 ед.
Источник: Минфин
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