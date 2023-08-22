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22 августа 2023, 14:21 Читати українською

Украина направила в МВФ Дорожную карту по подготовке Национальной стратегии доходов

Правительство и Министерство финансов в рамках выполнения обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ разработали и направили ему Дорожную карту по подготовке Национальной стратегии доходов на 2024−2030 годы. Об этом заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью «Интерфакс-Украина».

Правительство и Министерство финансов в рамках выполнения обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ разработали и направили ему Дорожную карту по подготовке Национальной стратегии доходов на 2024−2030 годы.
Фото: slovoidilo.ua

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«Дорожная карта уже направлена в МВФ, и с МВФ проводят системные регулярные технические миссии по наработке направлений реформирования», — сказал он.

Председатель комитета уточнил, что Стратегия, которая синхронизируется с процессом евроинтеграции, касается всего периода до 2030 года, но есть часть мер, которые уже можно реализовывать, к победе в войне, а есть часть, которую можно будет осуществить уже только в послевоенный период.

Диджитализация

«Диджитализация налоговой и риск-ориентированный подход в ее работе — это то, что должно реализовываться и реализуется уже сейчас, не дожидаясь завершения военных действий», — подчеркнул он.

По словам Гетманцев, в этом направлении уже есть определенные успехи:

  • значительно расширен функционал электронного кабинета плательщика,
  • налоговая осуществляет предварительное заполнение деклараций физических лиц, которым воспользовалось более 100 тыс. плательщиков,
  • запущен новый контакт-центр,
  • готов к запуску мобильное приложение, разрабатывают программное обеспечение для е-аудита и е-акциза.

Дорожная карта Национальной стратегии

Говоря о Дорожной карте Нацстратегии, глава комитета сообщил, что она предусматривает:

  • изменения в налогообложении труда и доходов физических лиц,
  • внедрение мер по противодействию размыванию налогооблагаемой базы в соответствии с рекомендациями OECD,
  • приближение налогового законодательства к законодательству ЕС, в частности, унификацию в сфере косвенного налогообложения — акцизный налог и налог на добавленную стоимость.

Гетманцев добавил, что предполагается также реформирование налогообложения экологическим налогом, то есть концентрация на налогообложении выбросов CO2 вместо того, чтобы облагать налогом местные выбросы, как это делается на сегодня.

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«Также это реформирование упрощенной системы налогообложения. Мы хотели бы за пример взять один из примеров налогообложения малого бизнеса, действующего в ЕС. Мы рассматриваем Польшу как ту модель, которая могла бы работать в Украине», — сообщил он.

Речь идет и о внедрении индивидуальных моделей, направленных на реструктуризацию налогового долга для физических лиц и малого и среднего бизнеса, отметил глава комитета.

По его словам, отдельный крупный блок Национальной стратегии доходов — то, что касается налогового администрирования.

«И здесь мы должны сконцентрироваться на внедрении системы управления налоговыми рисками. То есть предполагаются изменения в организационной системе самой Налоговой службы: расширение департаментов, занимающихся аналитикой, за счет сужения департаментов, которые занимаются сплошным контролем за осуществлением плательщиками их деятельности», — пояснил Гетманцев.

Он напомнил, что самая Национальная стратегия доходов должна быть уже в октябре.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 августа 2023, 14:47
#
Наверно, кого-то держут за идиотов.
Два документа, которые «ловкачи» от порошенко не изменили, а очень продуктивно направили себе во благо (внеся массу правок) это Налоговый и Твможенный Кодекс. Все эти документы были приняты в 2011 году и почему то не являются …корупційним проявом злочинної вдади…
И теперь на основе этих «писулек» кто-то собирается …проводить европейские принципы…
И полный треш — …управление налоговыми рисками… НЕ недопустимость рисков, а …управление рисками… это конечно из цикла
…не борьба с заболеванием, а …управление заболеванием…
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0
zevs1
zevs1
22 августа 2023, 15:32
#
Данила Гетманцев редкий трюкач, Зеленского такой кадр устраивает видимо близки по духу друг другу.
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