Европейский Союз выделил Украине еще один транш в размере 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Евросоюз выделил Украине еще 1,5 миллиарда евро помощи
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«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению, восстановлению и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 миллиарда евро», — написала она.
Фон дер Ляен также анонсировала еще больше помощи позже.
Мы поддерживаем Украину в его действии к восстановлению, восстановлению и хранению государства.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2023
Все мы получили новый €1.5 billion to Ukraine.
And more will come, this year and beyond.
We #StandWithUkraine . pic.twitter.com/wqUM7motVC
Напомним
25 июля Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.
Источник: Минфин
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