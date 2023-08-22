Евросоюз выделил Украине еще 1,5 миллиарда евро помощи

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«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению, восстановлению и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 миллиарда евро», — написала она.

Фон дер Ляен также анонсировала еще больше помощи позже.

Мы поддерживаем Украину в его действии к восстановлению, восстановлению и хранению государства.



Все мы получили новый €1.5 billion to Ukraine.



And more will come, this year and beyond.



We #StandWithUkraine . pic.twitter.com/wqUM7motVC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2023

Напомним

25 июля Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.