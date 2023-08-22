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22 августа 2023, 12:02 Читати українською

МВФ не засчитает Украине выполнение структурного маяка. В Раде подменили текст законопроекта — Железняк

После вмешательства в процесс рассмотрения законопроекта № 8401 заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, депутаты без согласования с МВФ заменили текст проекта, который являлся структурным маяком, разработанным во исполнение меморандума с МВФ. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета В Р по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

После вмешательства в процесс рассмотрения законопроекта № 8401 заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, депутаты без согласования с МВФ заменили текст проекта, который являлся структурным маяком, разработанным во исполнение меморандума с МВФ.
Фото: uifuture.org

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«Получил информацию из трех источников — у нас проблема с № 8401 и меморандумом с МВФ. Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, поскольку в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ», — отметил Железняк.

По его словам, это произошло после того, как в процесс работы над законопроектом вмешался заместитель офиса президента Ростислав Шурма. В частности, была заменена часть проекта, касающаяся ограничения проверок.

«Был текст № 8401 ко второму чтению, где был нормальный текст (проверки возвращались по факту только для самых крупных субъектов). Но затем была встреча в Раде: Премьер, руководство Совета, Министр финансов, заместитель ОП и представители всех фракций. И там в последний момент Ростислав Шурма предложил исключить часть редакции по проверкам», — отметил депутат.

По словам Железняка, Шурма заверил, что будут проведены все необходимые переговоры.

«Еще и обещали через 3 недели дать новую концепцию по единому органу проверок (что, конечно, никто не сделал). Все фракции были свидетелями», — отметил депутат.

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Он также сообщил, что против идеи Шурмы выступили премьер-министр и министр финансов. Однако депутаты без согласования заменили текст проекта.

«После такого «броска» МВФ значительно больше внимания уделит пункту о проверках, и в следующих условиях это будет уже реальное возвращение и даже усиление, а не номинальное (как предполагал сначала текст законопроекта № 8401).

Что дальше

По словам Железняка, этот пункт становится проблемой для взаимодействия с МВФ: мало того, что дедлайн был пропущен, но еще и «брошен».

"Думаю сейчас реально МВФ очень тщательно будет следить за возвращением проверок. То есть, креативно уже обойти не получится. И вот сейчас это будет реально риск для бизнеса. Учитывая, что уже конец августа, а после этого никто еще пальцем не пошевелил, будет дальше, как всегда: в последний момент бросят худший текст, написанный на колене, и «голосуй — или смерть», — заявил нардеп.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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zevs1
zevs1
22 августа 2023, 12:09
#
Очередная порция лабши от Железняка, ровно как и то что МВФ не настаивал на возврате проверок налогов рро в военное время, украинские чиновники сами в меморандум это всё прописали а теперь не хотят признавать свои гнилые поступки, потому что чинушам бабла захотелось.
+
+45
nitrolog
nitrolog
22 августа 2023, 14:27
#
Країною з 2019 року керує ОП, може вже час прибрати ВР та Кабмін якщо в нас клерки вище за депутатів і міністрів?
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