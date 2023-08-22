Японская Uniqlo решила уйти из россии

Японская сеть одежды Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех российских магазинов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров компании.

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Что известно

Отмечается, что многие площади магазинов уже заняли другие бренды. Представитель московский ТРЦ «Метрополис» сообщил, что Uniqlo не арендует помещение с 1 июня.



По данным главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, японская компания расторгла все контракты на аренду со всеми штрафными санкциями, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов. Японские менеджеры переведены в другие страны.

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Напомним

Японская сеть Uniqlo приостановила работу в россии 10 марта 2022 г. в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. В россии у нее было 50 магазинов.

Осенью 2022 года Uniqlo начала сокращать сеть своих магазинов в россии. В феврале 2023 г. российские СМИ писали, что японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил окончательно уйти из страны и не планирует возобновлять работу своих магазинов.