Курс валют на 22 августа: доллар в обменниках прибавил 10 копеек

Во вторник, 22 августа, на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 9 копеек. Курс евро в покупке подорожал на 8 копеек, а в продаже прибавил 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,30 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,34, евро — 41,68−41,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,92−40,32 грн/евро.

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