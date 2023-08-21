Украина может приостановить безвиз с Израилем

Киев может приостановить безвизовый режим между странами в ближайшие дни. Об этом заявил Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

По его словам, если украинское правительство приостановит безвиз с Израилем, это будет направлено не против людей или религиозных организаций, а против власти.

«Окончательное решение еще не принято, но будет принято в ближайшие дни», — сказал Корнийчук.

Он отметил участившиеся случаи депортаций украинцев в Израиле.

«Первое, с чем они сталкиваются, у них забирают паспорт, долго удерживают в аэропорту для беседы, 5−10 часов. После этого около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо. Кроме того, Израиль стал единственной страной с начала войны россии против Украины, введшей электронные визы для украинцев», — заявил посол.

Дипломат подчеркнул, что высказывает позицию украинской власти.

«Послушайте заявление президента Зеленского по поводу миграционной проблемы и его требования решить его немедленно. Это его слова, а не мои. Если будет стоять вопрос по мне, то это право президента отозвать посла обратно в Киев. Такого решения по мне нет. Обязанность правительства Украины — заботиться о своих людях и не позволять ущемлять права украинцев», — резюмировал он.