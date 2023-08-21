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21 августа 2023, 18:59 Читати українською

Доходы мировой туристической отрасли составят $15,5 триллионов к 2033 году — прогноз

Объем мировой туристической отрасли к 2033 году вырастет на 50% по сравнению с 2019 годом до $15,5 трлн. Об этом говорится в прогнозе Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg .

Объем мировой туристической отрасли к 2033 году вырастет на 50% по сравнению с 2019 годом до $15,5 трлн.
Фото: epravda

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В 10-летнем прогнозе анализируется экономический вклад основных мировых туристических рынков и раскрывается пятерка самых мощных экономик в области путешествий и туризма на 2022 год с точки зрения вклада в ВВП. Они остались такими, как до 2019 года: США, Китай, Германия, Великобритания и Япония. Франция, Мексика, Италия, Индия и Испания заперли первую десятку.

В отчет также включены данные о вкладе путешествий и туризма в рынок труда: всего к 2033 году в отрасли будет занято до 430 млн человек по сравнению с 334 млн в 2019 году. Это примерно 1 из 9 рабочих мест в мире.

Читайте: С начала года туристическая отрасль пополнила госбюджет на около 898 миллионов

Ожидается, что сфера путешествий будет расти гораздо быстрее, чем в целом.

«Экономисты говорят, что мировой ВВП будет расти в годовом исчислении примерно на 2,6% в год, в путешествиях и туризме мы ожидаем около 5,1%», — говорит Джулия Симпсон, президент и главный исполнительный директор WTTC.

Симпсон добавляет, что еще один прогноз WTTC указывает на грядущие большие изменения: в течение следующих 10 лет туристическая сфера США, крупнейшая в мире с годовым объемом производства $2 трлн, уступит Китаю.

Прогнозируется, что в 2033 году туристический сектор Китая принесет $4 трлн и составит 14,1% китайской экономики.

Источник: Минфин
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