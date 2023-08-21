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21 августа 2023, 16:10 Читати українською

В Украине из-за жары зафиксирован новый рекорд потребления электричества

В эти выходные спрос на электроэнергию побил очередной рекорд. Об этом сообщает «Укрэнерго».

В эти выходные спрос на электроэнергию побил очередной рекорд.
Фото: kmgaszbut.com.ua

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Рекорд потребления

В воскресенье, 20 августа, зафиксирован максимум потребления в выходной день, оно было на 0,3% больше предыдущего рекордного показателя в субботу, 5 августа.

По данным Укрэнерго, в целом на выходные потребления, как и температура были аномально высокими. В частности, в субботу, 19 августа, уровень потребления был выше на 5%, чем в предыдущую субботу, 12 августа, а вчерашний показатель превысил цифровые значения за прошедшее воскресенье на 10%.

В Укрэнерго отметили, что 21 августа осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные до 518 МВт. В то же время, экспорт отсутствует.

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию.

Источник: Минфин
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