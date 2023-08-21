Цены на АЗС: Сети продолжили повышать цены на топливо

За выходные 18−21 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 16 копеек и составила 52,52 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 30 копеек — до 54,71 грн/л, а дизельное топливо — на 16 копеек, до 52,04 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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Как изменились цены

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 52 грн/л, А-95-премиум — до 52,5 грн/л, дизельное топливо — до 52 грн/л.

На станциях государственной «Укранфты» на 1 грн подорожала только «пятерка» с улучшенными показателями качества — до 52,9 грн/л.

Сети «БРСМ-Нефть», Prime, «Олас», RLS, VostokGaz, «Кворум» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,5−2,4 грн/л.