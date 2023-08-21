Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о неиспользованном потенциале Украины. В каких бизнесах в Украине можно заработать сверхприбыли и как это сделать в ближайшие годы.
Титан, каннабис, ВПК Украины: В каких бизнесах в Украине можно заработать сверхприбыль (видео)
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Це не картопля і не взуття тому звідки мають зявитися ті об'єми, особливо якщо це ще й по суворим рецептам. В медичному плані, це також не унікальний препарат, існує купа аналогів і не такі вони й дорогі і демпінгувати там думаю є куди і багато.
Навіть якщо розглядати його саме як наркотик, то в тих же Нідерландах, де це давно дозволено і без рецептів, канабіс не є якимось супер-бізнесом і навіть не згадується як галузь наповнення бюджету чи то експорту.
Наведені в відео мільярди світового ринку та тисячі гектарів, напевно то мова йде про коноплю як сировину а не як ліки чи наркотик, так як сировину її й зараз можна вирощувати, правда сою чи кукурудзу вигідніше.