Новая почта в октябре откроет отделение в Словакии

Уже с октября украинцы смогут легко и быстро отправлять родным в Словакию и получать документы и посылки весом до 100 кг. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе. Он будет работать с понедельника по субботу.

Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.