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21 августа 2023, 11:44 Читати українською

Еще два немецких автопроизводителя, вслед за Mercedes-Benz, ограничили доступ к своему ПО для россии

Немецкие автопроизводители BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров, пишут «Известия». Ранее аналогичные меры принял Mercedes-Benz.

Немецкие автопроизводители BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров, пишут «Известия».
Фото: cars.co.za

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Что известно

В одном из дилерских центров Audi рассказали, что доступ к ПО ограничен уже два месяца, что привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также установке деталей, «где нужно программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее».

Отключение от ПО BMW подтвердил самый крупный российский дилерский центр этой марки «БорисХоф». В частности, поэтому невозможно сделать дубликат ключей, есть и другие трудности. Сотрудник отдела техобслуживания сказал, что сейчас неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику.

Mercedes окончательно продал бизнес в россии

В то же время, в дилерском центре «Автодом» сообщили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляется через «дополнительные резервные каналы».

Напомним

Mercedes-Benz также отключил российских дилеров от своего ПО, сообщила компания-дистрибьютор «МБ Рус». Это произошло в апреле, но о полной блокировке дилеры заговорили впервые в августе. Речь идет, в частности, о системах, позволяющих проводить диагностику для дальнейшего ремонта.

Источник: Минфин
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