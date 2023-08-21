За последние три месяца количество долгов украинцев выросло почти на 600 тысяч — Опендатабот

Рост долгов

Для сравнения, с начала полномасштабной войны до мая 2023 количество записей в реестре увеличилось в целом на 8%. А за весь 2021 год прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.

Причины роста долгов

Наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории «Взыскание в пользу государства» — на 17%. Количество таких долгов в реестре наибольшее, их доля составляет 22,5%.

Вторая по популярности причина, по которой украинцы оказываются в Реестре должников — нарушение Правил дорожного движения. Таких долгов в реестре сейчас 19,7%.

Тройку наиболее распространенных причин замыкает взыскание средств по кредитным задолженностям — 17,5% общего количества долгов украинцев.

Стоит отметить, что более года с начала полномасштабной эта категория уменьшалась, а с начала мая наблюдается увеличение — на 107 тысяч записей или 7%. Очевидно, это связано с отменой моратория на взыскание задолженностей, сумма которых не превышает 100 тыс. грн.

Еще одна категория, в которой с мая наблюдается существенный рост — взыскание судебного сбора. За последние три месяца прирост составил 10%, а за год их количество увеличилось почти вдвое — со 193 тысяч в августе в прошлом году до 355 тысяч.