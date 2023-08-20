Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизеля в мире

Бразилия с июля нарастила импорт российских нефтепродуктов на 25% до 235 тыс. баррелей в день, по данным Kpler Ltd, что намного превысило импорт из США, которые раньше были главным поставщиком топлива в Бразилию, пишет Bloomberg.

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Покупка российского топлива

Динамика закупок российского топлива Бразилией пошла в рост с февраля, когда ЕС запретил импорт энергоресурсов из россии вслед за странами G7, введя ценовой потолок и пытаясь ограничить поток нефтедолларов в россию.

Все эти меры как следствие снизили цены на российское топливо. Ценовой порог для российских премиальных нефтепродуктов — $100 за баррель, а верхний предел для льготного топлива — $45 за баррель.

Компании стран G7 могут перевозить российскую нефть только в том случае, если стоимость груза ниже этих цен.

Покупка российского дизеля снизила импортные цены в Бразилии на $10−15 за баррель.