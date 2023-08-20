Что будет с ценами на продукты: прогноз на осень

Стоимость овощей этой осенью будет ниже, чем в прошлом году. Это связано с увеличением посевных площадей в 2023 году. В то время как яйца и мясо после окончания лета подорожают. Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко, пишет РБК-Украина.

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Прогноз аналитика

По его прогнозам, овощи из борщового набора будут доступны. Так, средняя стоимость лука после рекордных значений 70 грн в начале лета может составлять до осени 20−30 грн. Пока средние цены на овощ колеблются в пределах 14−20 грн/кг.

Морковь также держала рекордную стоимость (до 50−60 грн) весной, но сейчас продается по 10−14 грн/кг. До конца осени овощ может стоить в пределах 15−25 грн/кг в опте.

Оптовые цены на свеклу к осени могут составить 9−14 грн против нынешних 8,5 грн, поскольку предложение овощей достаточно.

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Что касается фруктов, то осенью может несколько возрасти стоимость яблок, ведь их урожайность в этом году ожидается меньше.

Цены на яйца перейдут к росту уже с окончанием сезона в конце сентября. Однако в этом году поголовье кур восстанавливается, что оказывает положительное влияние на ситуацию на рынке. Пока десяток стоит примерно 42−46 грн.

«В холодный период времени 60−70 грн за десяток яиц — это реальная цена, которая может быть», — сказал Гопко.

Цены на мясо в ближайшие месяцы могут увеличиться на 4−5%. Спрос со стороны потребителей остается высоким, а логистика и электроэнергия дорожают.

А вот гречка упала в стоимости на 53% за год и ждать роста цен в ближайшее время не нужно: аграрии увеличили посевы на 15%, спрос и предложение стабилизировались.

Напомним

В июле этого года потребительская инфляция в годовом исчислении продолжила замедляться — до 11,3% с 12,8% в июне. В месячном измерении зафиксирована дефляция — цены снизились на 0,6%.

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