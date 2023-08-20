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20 августа 2023, 13:30 Читати українською

Укрзализныця запускает новый международный поезд «Киев — Хелм»

Укрзализныця с 3 сентября запускает новый международный поезд № 119/120 «Киев — Хелм». Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Укрзализныця с 3 сентября запускает новый международный поезд № 119/120 «Киев — Хелм».
Фото: depositphotos

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График курсирования

«Отправление из Киева в 06:28, из Ровно в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27. Никакого подъема на границе среди ночи и легкая пересадка на польский интерсити IC21100 в Варшаву (18:12 — 21:02)», — говорится в сообщении.

Стоимость купе — 1267 грн, люкс — 2583 грн.

Обратная отправка из Хелма будет в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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akapello
akapello
20 августа 2023, 15:14
#
Якось так виходить, що скільки нових потягів до Польщі ні запускають, а квитки в касах купити неможливо й неможливо. Заміна міністрів транспорту не допомагає. Більшості людей доводиться їздити автобусами. Хто ті щасливчики, яким вдається потрапити до потягів?
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