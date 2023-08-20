Укрзализныця запускает новый международный поезд «Киев — Хелм»

Укрзализныця с 3 сентября запускает новый международный поезд № 119/120 «Киев — Хелм». Об этом говорится в телеграм-канале компании.

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График курсирования

«Отправление из Киева в 06:28, из Ровно в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27. Никакого подъема на границе среди ночи и легкая пересадка на польский интерсити IC21100 в Варшаву (18:12 — 21:02)», — говорится в сообщении.

Стоимость купе — 1267 грн, люкс — 2583 грн.

Обратная отправка из Хелма будет в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.