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20 августа 2023, 10:20 Читати українською

Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года

Индикатор, который рассчитывает доходность по облигациям разных стран, подскочил до уровней 2008 года, отмечает Bloomberg. Распродажи на рынках были вызваны опасениями дальнейшего повышения ставок.

Индикатор, который рассчитывает доходность по облигациям разных стран, подскочил до уровней 2008 года, отмечает Bloomberg.
Фото: depositphotos

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Доходность мирового рынка облигаций

Доходность Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD в среду, 16 августа, составила 3,3%, что стало максимумом с августа 2008 года.

Предыстория

По итогам двухдневного заседания 25−26 июля ФРС подняла ставку по федеральным фондам на 25 б.п. — с 5−5,25% до 5,25−5,5% годовых, что стало максимумом с начала 2001 года. На рынке тогда преобладало мнение, что это последнее повышение в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Однако опубликованный вечером в среду, 16 августа, протокол июльского заседания показал обеспокоенность чиновников по поводу инфляции в стране. Большинство из них допустили дальнейший рост ставки, если ситуация с ростом цен не улучшится.

В управляющей компании Pacific Investment Management считают, что ФРС действительно может дополнительно повысить ставку в конце этого года, чтобы гарантировать снижение инфляции.

Читайте: Рынки падают: почему никто не торопится выкупать акции на падении

Помимо «минуток» ФРС, росту доходностей по облигациям также способствовали данные об устойчивости рынка труда.

Между тем в начале года ситуация на долговом рынке была иной. Тогда участники торгов рассчитывали на скорое завершение цикла повышения ставок и стремились зафиксировать относительно высокие доходности по облигациям. В результате цены на бонды росли, а доходность, наоборот, падала.

Публикация протокола заседания ФРС способствовала продажам и на рынке акций. По итогам торгов 16 августа индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,76%. 17 августа снижение продолжилось.

Источник: Минфин
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