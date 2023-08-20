Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года

Индикатор, который рассчитывает доходность по облигациям разных стран, подскочил до уровней 2008 года, отмечает Bloomberg. Распродажи на рынках были вызваны опасениями дальнейшего повышения ставок.

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Доходность мирового рынка облигаций Доходность Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD в среду, 16 августа, составила 3,3%, что стало максимумом с августа 2008 года. Предыстория По итогам двухдневного заседания 25−26 июля ФРС подняла ставку по федеральным фондам на 25 б.п. — с 5−5,25% до 5,25−5,5% годовых, что стало максимумом с начала 2001 года. На рынке тогда преобладало мнение, что это последнее повышение в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Однако опубликованный вечером в среду, 16 августа, протокол июльского заседания показал обеспокоенность чиновников по поводу инфляции в стране. Большинство из них допустили дальнейший рост ставки, если ситуация с ростом цен не улучшится.

В управляющей компании Pacific Investment Management считают, что ФРС действительно может дополнительно повысить ставку в конце этого года, чтобы гарантировать снижение инфляции. Читайте: Рынки падают: почему никто не торопится выкупать акции на падении

Помимо «минуток» ФРС, росту доходностей по облигациям также способствовали данные об устойчивости рынка труда.

Между тем в начале года ситуация на долговом рынке была иной. Тогда участники торгов рассчитывали на скорое завершение цикла повышения ставок и стремились зафиксировать относительно высокие доходности по облигациям. В результате цены на бонды росли, а доходность, наоборот, падала.