Фонд госимущества на этой неделе привлек на приватизационных аукционах 12 миллионов

Фонд государственного имущества на проведённых на этой неделе приватизационных аукционах продал активов на 12 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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«Стартовая стоимость всех объектов составляла всего 500 тысяч гривен — это имущество давно не использовалось государством и ежегодно генерировало убытки. Однако благодаря приватизации нам удалось дать этим активам новую жизнь и привлечь 12 млн. гривен в бюджет» — говорится в сообщении.

Было проведено 6 аукционов, в которых приняли участие 43 предпринимателя.

В Фонде также отметили, что в среднем за каждый актив соревновались 7,2 предпринимателя, а финальная стоимость активов выросла в 24 раза.

100% проданных объектов — это административная недвижимость. Раньше это были, например, офисы, которые использовали разные органы власти. Теперь частные предприниматели могут использовать эти активы для развития бизнеса, создавать новые рабочие места и платить налоги.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд госимущества оценил экономический эффект от приватизации в 2023 году в 3,4 млрд грн.