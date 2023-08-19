Bild: россия, Турция и Катар готовят новое «зерновое соглашение»

россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее «зерновое соглашение» для поставки российского зерна в бедные страны, преимущественно в Африке. Об этом сообщает Bild, которая располагает служебной перепиской между МИД и посольствами Турции и России с 21 июля по 8 августа.

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Из писем следует, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из «зернового соглашения». Сейчас россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену предыдущему. Турция выступит как организатор, Катар как спонсор поставок.

Глава МИД Турции Хакан Фидан просит россию возобновить при этом прежнее «зерновое соглашение», чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара предлагает действовать под эгидой ООН.

По информации издания, новое соглашение может быть заключено в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Миниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Зерновая сделка»

С начала полномасштабной войны России против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады россией портов в Черном море.

Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

17 июля МИД рф сообщил, что без участия россии Черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.