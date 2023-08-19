Британские банки закрывают счета компаний, торгующих с Украиной — Politico

Британские компании боятся торговать с Украиной из-за того, что банки могут закрыть их счета. Финансовые учреждения перестраховываются из-за санкций, введенных против россии, ведь часть украинских территорий временно находится под оккупацией. Об этом сообщает Politico.

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В письме к министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту, с которым ознакомилось издание, сопредседатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейт Томс заявил, что британские компании все больше «боятся торговать с Украиной из Великобритании» из-за риска потерять доступ к банковским услугам.

В письме от 26 июля, копия которого также направлена министру бизнеса и торговли Великобритании Нусрату Гани, утверждается, что BUCC получила многочисленные жалобы от компаний, которым закрыли банковские счета или отказали в попытках открыть счета из-за операций в Украине.

«Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета. Банки обычно отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговля с Украиной», — написал Томс.

Британские банки настаивают на том, что они должны соблюдать законодательные и регуляторные обязательства. Включая те, которые связаны с вопросами соблюдения санкций Запада против рф.

Операции с неподконтрольными правительству регионами Украины сложны, утверждают банки, и могут возникнуть задержки во время проверки. При этом они настаивают, что торговля с Украиной не запрещена.