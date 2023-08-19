Британские банки закрывают счета компаний, торгующих с Украиной — Politico

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2023, 12:07 Читати українською

Британские банки закрывают счета компаний, торгующих с Украиной — Politico

Британские компании боятся торговать с Украиной из-за того, что банки могут закрыть их счета. Финансовые учреждения перестраховываются из-за санкций, введенных против россии, ведь часть украинских территорий временно находится под оккупацией. Об этом сообщает Politico.

Британские компании боятся торговать с Украиной из-за того, что банки могут закрыть их счета.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В письме к министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту, с которым ознакомилось издание, сопредседатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейт Томс заявил, что британские компании все больше «боятся торговать с Украиной из Великобритании» из-за риска потерять доступ к банковским услугам.

В письме от 26 июля, копия которого также направлена министру бизнеса и торговли Великобритании Нусрату Гани, утверждается, что BUCC получила многочисленные жалобы от компаний, которым закрыли банковские счета или отказали в попытках открыть счета из-за операций в Украине.

«Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета. Банки обычно отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговля с Украиной», — написал Томс.

Британские банки настаивают на том, что они должны соблюдать законодательные и регуляторные обязательства. Включая те, которые связаны с вопросами соблюдения санкций Запада против рф.

Операции с неподконтрольными правительству регионами Украины сложны, утверждают банки, и могут возникнуть задержки во время проверки. При этом они настаивают, что торговля с Украиной не запрещена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
blago
blago
19 августа 2023, 12:17
#
Так Украина в чёрном списке не только в Британии , но и в Гонг Конге например … Если ещё и Китай нас забанит , тогда вообще печально станет … Зрада какая то везде)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают ahaha, Disorder и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами