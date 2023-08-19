США продлили временную защиту для украинцев

Соединенные Штаты продлили на 18 месяцев, до 19 апреля 2025 года, статус временной защиты для граждан Украины в связи с полномасштабным вторжением россии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной безопасности США.

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Также программу расширят, позволив подаваться на временную защиту украинцам, проживавшим в США на 16 августа 2023 года.

Кроме того, студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, смогут подать запрос на разрешение на работу, не теряя визу во время действия временной защиты.

В настоящее время временной защитой в США пользуются примерно 26 тысяч украинцев, а еще 166,7 тысячи могут иметь право на получение такого статуса.

«Военное вторжение россии в Украину, которое продолжается, и вызванный им гуманитарный кризис требуют, чтобы Соединенные Штаты продолжали предлагать безопасность и защиту украинцам, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну», — заявил министр нацбезопасности США Алехандро Майоркас.

Напомним

«Минфин» писал, что 14 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Вашингтоном Украине нового пакета помощи на сумму $200 млн.