Национальный банк в течение недели, с 14 по 18 августа, купил на межбанковском валютном рынке $0,96 млн и продал $406,71 млн. Чистая продажа валюты составила $405,75 млн против $468,55 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ снизил продажу валюты на межбанке
Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $62,80 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $194,18 млн;
- продал $15 617,49 млн.
Чистая продажа валюты составила $15 423,31 млн.
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Источник: Минфин
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