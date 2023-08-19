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19 августа 2023, 10:14 Читати українською

НБУ снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 14 по 18 августа, купил на межбанковском валютном рынке $0,96 млн и продал $406,71 млн. Чистая продажа валюты составила $405,75 млн против $468,55 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк в течение недели, с 14 по 18 августа, купил на межбанковском валютном рынке $0,96 млн и продал $406,71 млн.
Фото: bank.gov.ua

Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $62,80 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $194,18 млн;
  • продал $15 617,49 млн.

Чистая продажа валюты составила $15 423,31 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
Alex2006
Alex2006
19 августа 2023, 10:43
#
Бідні кабанчики, знову невдача) В середині місяця і зниження інтервенцій від НБУ…))
+
+43
uxui
uxui
19 августа 2023, 10:45
#
Жди курс по сто через пару лет, дурень
+
0
Alex2006
Alex2006
19 августа 2023, 11:08
#
Мрії кабанчиків, такі казочки ми чули усі 7 років до війни) Банальний викрик у повітря від тих, хто нагрібся долару по 40+.
+
+13
penetrator1963
penetrator1963
19 августа 2023, 11:28
#
Я правильно понимаю, ты цифры вообще не смотришь?) та правильно, зачем смотреть цифры, написано же «зменшив», значит всё у нас хорошо. а то что отрицательное сальдо $405,75 млн, так кому это вообще интересно.
+
0
Alex2006
Alex2006
19 августа 2023, 11:34
#
Звісно, ЗВР зростають щомісяця, а якби експортери не притримували виручку, то НБУ взагалі не довелося б нічого продавати, тому так, наразі усе добре.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 августа 2023, 12:37
#
Опять …ржака… Так кто виноват — кабанчики, олени или экспортеры?
+
0
Smerch747
Smerch747
19 августа 2023, 13:30
#
Сподіваюсь 2006 це не рік народження. Якшо так підскажіть чому продаж 400млн в тиждень це не проблема. В будь якому разі вічно нас підтримувати не будуть. До якого рівня виросте курс якщо ці 400млн доведется витрачати самим ?
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