НБУ снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 14 по 18 августа, купил на межбанковском валютном рынке $0,96 млн и продал $406,71 млн. Чистая продажа валюты составила $405,75 млн против $468,55 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.