Зеленский подписал два закона об отмене налогов при ввозе тепловизоров и антидроновых ружей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9467 и № 9468 об освобождении от НДС и пошлины оптических приборов для наблюдения и антидроновых ружей. Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

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Следует отметить, что парламент принял данные законопроекты во втором чтении еще 28 июля.

Этими законами от уплаты НДС и пошлины освободили импорт тепловизионных монокуляров, оснащенных инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры и бинокуляров с функцией дальномера, а также антидроновых ружей.