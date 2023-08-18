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18 августа 2023, 17:12 Читати українською

Зеленский подписал два закона об отмене налогов при ввозе тепловизоров и антидроновых ружей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9467 и № 9468 об освобождении от НДС и пошлины оптических приборов для наблюдения и антидроновых ружей. Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9467 и № 9468 об освобождении от НДС и пошлины оптических приборов для наблюдения и антидроновых ружей.
Фото: dpsu.gov.ua

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Следует отметить, что парламент принял данные законопроекты во втором чтении еще 28 июля.

Этими законами от уплаты НДС и пошлины освободили импорт тепловизионных монокуляров, оснащенных инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры и бинокуляров с функцией дальномера, а также антидроновых ружей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
TAN72
TAN72
18 августа 2023, 17:51
#
Не прошло и два года.
+
0
matroskin
matroskin
18 августа 2023, 18:56
#
Подібні Закони мають обов’язково містити норму: для міністерства оборони чи т.п.
Бо завтра їх без мита завезуть умовні ФОП Іванови по 10000 грн, в магазинах будуть продавати по 20000, а на ті що наклеять наклейку продадуть ЗСУ по 100000 грн. І крайніх нема, ЗСУ скаже: купили «аналогов нєт» тому й ціна така (порівняти ні з чим), головне що солдати отримали, не хитайте човна.
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