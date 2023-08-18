Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9467 и № 9468 об освобождении от НДС и пошлины оптических приборов для наблюдения и антидроновых ружей. Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.
Зеленский подписал два закона об отмене налогов при ввозе тепловизоров и антидроновых ружей
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Следует отметить, что парламент принял данные законопроекты во втором чтении еще 28 июля.
Этими законами от уплаты НДС и пошлины освободили импорт тепловизионных монокуляров, оснащенных инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры и бинокуляров с функцией дальномера, а также антидроновых ружей.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Бо завтра їх без мита завезуть умовні ФОП Іванови по 10000 грн, в магазинах будуть продавати по 20000, а на ті що наклеять наклейку продадуть ЗСУ по 100000 грн. І крайніх нема, ЗСУ скаже: купили «аналогов нєт» тому й ціна така (порівняти ні з чим), головне що солдати отримали, не хитайте човна.