Приватбанк предупредил о регламентных работах. Операции с картами ночью будут недоступны

В ночь на 19 августа 2023 г. Приватбанк проведет плановые регламентные работы своих систем и сервисов. Операции с картами будут остановлены до утра. Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

19 августа с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с картами, Приват24, также «тайм-аут» будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ.

«Интересная информация: клиенты Приватбанка производят в среднем более 1 млн платежей в час, это почти 50 тысяч платежей ежеминутно», — заявили в банке.

Напомним

«Минфин» писал, что количество активных платежных карт украинских банков уменьшилось впервые со второго квартала 2022 года. При этом количество активных карт крупнейшего по размеру активов государственного Приватбанка снизилось на 0,1 млн — до 26,5 млн.